Debut fallido para Gallardo en Ecuador: fue goleado por Corea del Sur en el inicio de la fecha FIFA

El estreno de Marcelo Gallardo frente al equipo estuvo distante de lo idealizado, ya que fue goleado 3-0 por Corea del Sur en el Suwon World Cup Stadium, en el marco del amistoso de la fecha FIFA.Aunque en la primera etapa el encuentro tuvo paridad en el resultado y las formas de juegos, ya que ambos seleccionados propusieron un juego disputado con idas y vueltas de peligro, el marcador se abrió en el complemento.

Es que en la segunda parte, Ecuador recibió dos mazazos en apenas 4 minutos: el primer gol fue de contragolpe y estuvo a cargo de Hyeon-gyu Oh, mientras que Heung-Min Son, la estrella surcoreana, estiró las cifras con un golazo de tiro libre.

Como si fuese poco, a minutos del final fue Dong-gyeong Lee quien sentenció el 3-0 ante un equipo de Marcelo Gallardo que no estuvo a la altura y dejó las alarmas encendidas de cara al futuro. Igualmente, el entrenador argentino tendrá la chance de levantarse de forma inmediata, ya que disputará un amistoso ante Japón, el jueves 1 de octubre.

Otro que no tuvo su estreno soñado fue Diego Forlán, quien comanda a la Selección de Uruguay de manera interina. El ex futbolista, símbolo de 'La Celeste', se presentó en territorio asiático frente a Japón y recibió un duro golpe al caer por 3-1.