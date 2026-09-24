Matías Reynaga terminó cuarto en los 5000 metros de los Odesur

Matías Reynaga volvió a tener una destacada actuación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El atleta salteño terminó cuarto en la final de los 5000 metros, disputada este jueves por la mañana en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe.

El podio quedó conformado por tres atletas sudamericanos de gran nivel. El uruguayo Valentín Soca se quedó con la medalla de oro con un registro de 13:26.53, marca que además significó un nuevo récord de los Juegos Odesur.

La medalla de plata fue para su compatriota Santiago Catrofe, quien completó la prueba en 13:32.19, mientras que el ecuatoriano Luis Masabanda obtuvo el bronce con 13:38.48.

Reynaga quedó en el cuarto lugar, por delante del chileno Joaquín Campos, el boliviano David Ninavia, el peruano Luis Chávez y el paraguayo Marcos Ramírez.

Otra gran actuación del salteño

El resultado se suma a la medalla de plata conseguida por Reynaga en los 10.000 metros, donde registró 28:26.17 y terminó detrás de Catrofe. En aquella competencia, Masabanda completó el podio.

De esta manera, el atleta nacido en Rosario de la Frontera cierra una participación destacada en los Odesur, con una medalla de plata y un cuarto puesto en las dos pruebas de fondo que disputó.

Reynaga, uno de los principales exponentes del atletismo argentino de fondo, volvió a dejar su marca en una competencia internacional y llevó nuevamente la bandera de Salta a lo más alto del atletismo sudamericano.