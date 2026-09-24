La Selección trabaja en Ezeiza y suma dos bajas para la Fecha FIFA

La Selección Argentina continúa con su preparación en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, de cara a la triple fecha de amistosos que afrontará en el país durante la próxima ventana FIFA.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni viene desarrollando distintos trabajos físicos, posicionales y tácticos con el plantel. En la última jornada, los futbolistas realizaron ejercicios de gimnasio bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín y posteriormente llevaron adelante tareas tácticas y posicionales.

Sin embargo, la preparación sufrió dos bajas importantes. Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados de la convocatoria por lesión, según comunicó oficialmente la Selección Argentina.

Almada y Foyth, afuera

En el caso de Thiago Almada, el mediocampista de River sufrió una lesión durante el partido frente a Huracán. Los estudios determinaron un desgarro de grado 1 en el cuádriceps, por lo que quedó fuera de los próximos compromisos internacionales.

Por su parte, Juan Foyth, defensor del Villarreal, arrastra molestias musculares y no logró recuperarse a tiempo para formar parte de la convocatoria.

La Selección comunicó que ambos jugadores quedaron desafectados para la triple fecha de amistosos. Por el momento, no fueron anunciados reemplazantes.

Los próximos partidos

Argentina tendrá tres compromisos durante esta ventana internacional:

🇦🇷 30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en Córdoba.

🇦🇷 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental.

🇦🇷 6 de octubre: Argentina vs. Benín, también en el Monumental.



El último encuentro tendrá además un significado especial: será el partido previsto para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

El plantel continuará trabajando en Ezeiza durante los próximos días. Según el cronograma oficial de AFA, este jueves habrá entrenamiento desde las 10.30, con los últimos 15 minutos abiertos para los medios acreditados.