Mariana Saldaño quedó eliminada en el karate de los Odesur

La karateca salteña completó su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Compitió en kata individual femenino y no pudo avanzar a la definición por las medallas.
Deportes24/09/2026

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Mariana Saldaño completó este miércoles su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en la competencia de kata individual femenino de karate, desarrollada en Rosario.

La representante salteña integró el Grupo B y disputó tres presentaciones durante la ronda clasificatoria. En su debut cayó 5-0 ante la colombiana Valentina Zapata.

En su segunda presentación, Saldaño protagonizó un duelo mucho más cerrado ante la boliviana Jasmín Avilés, pero terminó perdiendo 3-2.

La karateca argentina volvió a tener un combate ajustado en su tercera participación. Esta vez fue derrota 3-2 frente a la chilena Isidora Gallo.

De esta manera, Saldaño cerró su participación en el torneo sin victorias y no logró avanzar a la instancia decisiva por las medallas. El resultado fue confirmado por el Comité Olímpico Argentino en su informe oficial de la jornada.

Argentina sí tuvo podio en kata masculino

En la misma jornada, Argentina consiguió una medalla en karate gracias a Luca Impagnatiello, quien obtuvo el bronce en kata individual masculino.

El argentino superó al brasileño Christian Pontes por 3-2 en el combate por el tercer puesto y le dio una nueva medalla a la delegación nacional.

Para Salta, la participación de Mariana Saldaño se suma a la presencia de los atletas de la provincia en los Juegos Suramericanos, que tienen competencia hasta el 26 de septiembre.

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