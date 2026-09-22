Lula y Delcy Rodríguez activan su agenda en Nueva York antes de la Asamblea de la ONU

La previa de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas estuvo marcada por una intensa agenda diplomática de los gobiernos de Brasil y Venezuela en Nueva York.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvo reuniones con el secretario general de la ONU, António Guterres, y con autoridades de organismos financieros internacionales, mientras se prepara para un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Rodríguez se reunió con Guterres en la sede de Naciones Unidas, donde abordaron la cooperación entre Venezuela y el organismo internacional. Según Naciones Unidas, también dialogaron sobre reformas económicas, reestructuración de deuda, derechos humanos y el proceso político venezolano.

La dirigente venezolana mantuvo además encuentros con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, y el titular del Banco Mundial, Ajay Banga. Las conversaciones incluyeron la situación económica del país, la reconstrucción posterior a los terremotos y el proceso de reestructuración de la deuda venezolana.

Uno de los principales focos de la agenda será la reunión prevista entre Rodríguez y Donald Trump, que se desarrollará al margen de las actividades de la Asamblea General. Será el primer encuentro presencial entre ambos desde que Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela.

Lula, entre el diálogo y las críticas a Washington

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó a Nueva York con un discurso centrado en la defensa del multilateralismo, la soberanía nacional y la diversificación de las relaciones comerciales brasileñas.

En declaraciones previas a su intervención ante Naciones Unidas, Lula sostuvo que Brasil continuará negociando con Estados Unidos por las diferencias comerciales, aunque advirtió que su gobierno podría aplicar la denominada Ley de Reciprocidad si no se alcanza un acuerdo sobre los aranceles estadounidenses.

El mandatario brasileño también cuestionó la actuación de Washington en Venezuela y defendió el principio de soberanía de los países latinoamericanos.

La Asamblea General comienza así con América Latina atravesada por negociaciones comerciales, disputas diplomáticas y un nuevo escenario político en Venezuela, mientras Nueva York concentra durante esta semana los principales contactos entre los líderes mundiales.