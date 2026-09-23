Milei recibió en Nueva York un premio por su defensa del pueblo judío

El presidente Javier Milei recibió en Nueva York el premio Ohev Yisrael, una distinción otorgada por la institución educativa Yeshiva Darchei Torah en reconocimiento a lo que sus autoridades definieron como su “liderazgo global en la defensa del pueblo judío”.

La ceremonia se realizó en Queens, en el marco de la visita oficial del mandatario a Estados Unidos para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante la actividad, Milei recibió la distinción y pronunció un discurso ante la comunidad educativa.

Al agradecer el reconocimiento, el Presidente aseguró sentirse orgulloso y destacó el significado que tiene para él la distinción. Según explicó, el premio reconoce su apoyo al pueblo judío en un período que describió como especialmente difícil.

El reconocimiento se suma a la estrecha relación que Milei mantiene con la comunidad judía y a la posición de respaldo a Israel sostenida por su Gobierno en política exterior.

La actividad formó parte de la agenda presidencial en Nueva York, donde Milei también mantuvo reuniones políticas y económicas antes de su participación en el Debate General de Naciones Unidas.

El discurso ante la ONU constituye uno de los puntos centrales de la gira del mandatario por Estados Unidos, en una agenda que combina encuentros diplomáticos, económicos e institucionales.