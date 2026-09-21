Bullrich redobló la interna: calificó de “provocación” el recorte en Discapacidad y desmintió a Santilli

Patricia Bullrich volvió a cuestionar los cambios en materia de Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y profundizó las diferencias dentro del Gobierno al desmentir públicamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

“Cuando lo vi, dije: esto es ir a chocar directo contra la pared”, afirmó la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado durante una entrevista televisiva. También sostuvo que las modificaciones “parecen una provocación” y aseguró que existen otros funcionarios que comparten sus reparos.

El conflicto gira alrededor del capítulo del Presupuesto que modifica aspectos de la normativa vigente sobre Discapacidad, entre ellos el esquema del Nomenclador de Prestaciones Básicas y la actualización de aranceles.

“Eso es mentira”

La nueva escalada se produjo después de que Santilli afirmara que los temas vinculados al Presupuesto habían sido discutidos en la mesa política semanal y señalara que Bullrich se había retirado antes de finalizar el encuentro.

La senadora rechazó esa explicación.

“Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto, yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”, afirmó.

Bullrich sostuvo además que el punto específico sobre Discapacidad no había sido informado previamente y anticipó que discutirá el episodio con el jefe de Gabinete. De todos modos, aclaró que no busca una pelea personal con Santilli.

Otro cuestionamiento al Presupuesto

La legisladora ya había expresado días atrás su malestar por haberse enterado de las modificaciones cuando el proyecto llegó al Congreso.

En aquella oportunidad aseguró que la falta de información previa dejaba expuestos a los representantes del oficialismo frente al resto de los bloques parlamentarios. Aries Online publicó ese planteo el 17 de septiembre.

Bullrich volvió ahora sobre esa discusión y recordó que las modificaciones vinculadas a Discapacidad ya habían generado fuertes controversias legislativas.

“¿Por qué los mandan de nuevo? Perjudican al Presidente”, cuestionó. También afirmó que todavía no había conversado personalmente sobre el asunto con Javier Milei.

Santilli, por su parte, sostuvo que la mesa política aborda semanalmente los asuntos de la agenda oficial, aunque admitió que no todos se discuten con el mismo nivel de profundidad. Además, indicó que el Gobierno trabaja con Martín Menem y el área de Salud sobre el texto que se debate en Diputados.

El episodio suma así un nuevo capítulo a las diferencias internas abiertas por el Presupuesto 2027, mientras el oficialismo negocia modificaciones al capítulo de Discapacidad con bloques aliados en el Congreso.