El Presidente minimizó la interna por Discapacidad: “Son matices de opinión”

El presidente Javier Milei salió a minimizar las diferencias expuestas durante los últimos días dentro del Gobierno nacional y aseguró que los cruces entre dirigentes de La Libertad Avanza son apenas “matices de opinión”.

El mandatario se pronunció este domingo a través de la red social X, después de una semana marcada por los cuestionamientos de Patricia Bullrich a los cambios en materia de Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.

La respuesta surgió a partir de una publicación del periodista Macu Mazzuca, quien sostuvo que el Gobierno debía solucionar sus internas.

Milei rechazó esa interpretación y cuestionó que desde los medios se definan como “internas” las diferencias existentes entre funcionarios y dirigentes oficialistas.

Además, volvió a utilizar expresiones ofensivas contra periodistas y los acusó de presentar de manera distorsionada las discusiones dentro de La Libertad Avanza.

La discusión tomó estado público después de que Bullrich asegurara que las modificaciones incorporadas al capítulo de Discapacidad del Presupuesto no habían sido tratadas previamente en la mesa política del Gobierno.

La senadora incluso contradijo al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había señalado que los temas vinculados al proyecto habían sido conversados en ese ámbito.

Milei busca bajarle el tono

Hasta ahora, Milei no había intervenido directamente en la discusión pública entre sus funcionarios.

Su mensaje durante el domingo representa la primera respuesta personal del Presidente a las versiones sobre una interna y busca quitarle gravedad política a las diferencias.

Mientras tanto, el Gobierno continúa negociando en Diputados una nueva redacción de los artículos relacionados con Discapacidad, luego de las objeciones planteadas por sectores aliados y opositores.

La discusión se desarrolla en paralelo al tratamiento del Presupuesto 2027, una de las principales iniciativas legislativas que el Ejecutivo busca aprobar antes de finalizar el año.