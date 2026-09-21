De la ONU a los empresarios: la agenda de Milei para una semana casi completa en Nueva York

Javier Milei tendrá una semana marcada casi exclusivamente por su agenda internacional. El Presidente viajará este lunes por la noche a Nueva York, participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mantendrá reuniones con economistas y empresarios y regresará a la Argentina recién el viernes por la mañana.

La actividad comenzó con un cambio respecto de lo previsto: Milei suspendió la reunión de Gabinete que debía realizarse este lunes a las 10 en Casa Rosada.

Fuentes oficiales atribuyeron la decisión a la necesidad de terminar de preparar su discurso ante Naciones Unidas y a la ausencia de varios ministros por compromisos de agenda. El vuelo presidencial partirá hacia Nueva York alrededor de las 23.

Martes: premio y reuniones con economistas

Milei tiene previsto arribar el martes 22 a las 9:30 al aeropuerto internacional John F. Kennedy.

La primera actividad pública está programada para las 16, cuando diserte en Yeshiva Darchei Torah y reciba el premio “Ohev Yisrael”, una distinción vinculada con su relación con la comunidad judía y su respaldo a Israel. La jornada continuará a las 19 con un encuentro con Roberto Salinas y a las 20:30 con Xavier Sala-i-Martin, economista y profesor de la Universidad de Columbia.

Miércoles: el día central en Naciones Unidas

El miércoles 23 concentrará la actividad política más importante del viaje. A las 12, Milei tiene programada su intervención en el Debate General de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Uno de los ejes que prepara el Gobierno será el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en medio de las recientes diferencias diplomáticas con el Reino Unido.

Será la tercera participación de Milei como Presidente ante la Asamblea General.

Después de su exposición, a las 16 participará de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento institucional del International Republican Institute.

A las 18 se reunirá con una delegación de entre 12 y 15 empresarios vinculados a Americas Society/Consejo de las Américas, con participación de su presidenta y directora ejecutiva, Susan Segal.

La actividad del miércoles concluirá a las 19:30 con un encuentro con el rabino Simón Jacobson.

Jueves: exposición económica y regreso

El jueves 24, Milei tendrá como principal actividad una presentación ante The Economic Club of New York.

La exposición está prevista para las 13 y tendrá un perfil principalmente económico, ante empresarios, inversores y referentes del ámbito financiero estadounidense.

El Presidente partirá de regreso hacia Buenos Aires alrededor de las 21. El aterrizaje en la Aeroestación Militar Aeroparque está previsto para el viernes 25 a las 8:30.

¿Habrá reunión con Trump?

Por ahora, no. Aunque durante los últimos días circularon versiones sobre un posible encuentro entre Milei y Donald Trump, la agenda difundida hasta este lunes no contempla una bilateral entre ambos presidentes. Fuentes oficiales señalaron, sin embargo, que el cronograma puede incorporar nuevas actividades durante la estadía en Nueva York.

También existen versiones periodísticas sobre un posible encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pero esa reunión no aparece por el momento dentro del cronograma detallado públicamente.

Una semana política que seguirá en Buenos Aires

Mientras Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, permanezcan en Nueva York, una misión técnica del Fondo Monetario Internacional comenzará en Buenos Aires la tercera revisión del acuerdo con la Argentina.

La visita tiene como principales puntos de análisis el cumplimiento de las metas fiscales y la acumulación de reservas y coincide con un vencimiento cercano a US$800 millones previsto para el viernes 25. Aries Online ya había informado sobre la llegada de la misión.

Así, aunque la agenda pública de Milei estará concentrada esta semana en Estados Unidos, en Buenos Aires continuarán dos frentes centrales para el Gobierno: las negociaciones políticas por el Presupuesto 2027 y la revisión del programa económico con el FMI.