Milei suspendió la reunión de Gabinete para preparar su discurso ante la ONU

El presidente Javier Milei suspendió la reunión de Gabinete prevista para este lunes en Casa Rosada para concentrarse en la preparación del discurso que brindará el miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

El encuentro con los ministros estaba programado para las 10 y hasta el sábado se mantenía en agenda.

Desde el Gobierno explicaron que la suspensión responde, además, a que varios integrantes del Gabinete tenían viajes y otras actividades programadas.

Milei partirá este lunes a las 23 hacia Estados Unidos y arribará el martes por la mañana a Nueva York.

Se postergó el encuentro con Bullrich

La cancelación también tuvo una consecuencia política dentro del oficialismo.

Patricia Bullrich tenía previsto asistir a la reunión y encontrarse por primera vez con Milei después de las diferencias públicas que expuso por los cambios en materia de Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027.

La senadora cuestionó que esas modificaciones no hubieran sido informadas previamente en la mesa política y contradijo al jefe de Gabinete, Diego Santilli, respecto de cómo había sido discutido el tema.

El reencuentro con la conducción del Gobierno quedó ahora previsto para este martes en la reunión de la mesa política.

El discurso ante Naciones Unidas

La presentación de Milei ante la Asamblea General está prevista para el miércoles 23 al mediodía.

Se espera que uno de los ejes sea el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, en medio de las recientes diferencias diplomáticas con el Reino Unido.

La Asamblea General reúne esta semana en Nueva York a jefes de Estado y de Gobierno de distintos países y tendrá entre sus temas centrales los conflictos internacionales, la inteligencia artificial y los debates sobre el funcionamiento de Naciones Unidas.

La agenda en Nueva York

El martes Milei tiene previsto disertar en Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio Ohev Yisrael, y posteriormente mantener reuniones con economistas.

El miércoles, después de su discurso ante Naciones Unidas, participará de una conferencia sobre libertad económica y seguridad estratégica y tendrá un encuentro con empresarios organizado por el Council of the Americas.

La gira continuará el jueves con una presentación en The Economic Club of New York. El regreso a la Argentina está previsto para el viernes por la mañana.