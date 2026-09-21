Milei viaja a Nueva York: llevará el reclamo por Malvinas a la ONU

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a Estados Unidos para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá esta semana su Debate General en Nueva York.

La partida está prevista para las 23 desde Buenos Aires y el arribo al aeropuerto John F. Kennedy para la mañana del martes. La actividad central será la exposición de Milei ante la Asamblea General, prevista para el miércoles 23.

Entre los temas que el Gobierno anticipa para la intervención presidencial aparece el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, un asunto que Milei ya abordó en sus anteriores discursos ante Naciones Unidas.

Reuniones y agenda económica

La visita también incluirá actividades fuera de la sede de Naciones Unidas.

Según la agenda difundida, el martes Milei disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción vinculada con su respaldo a Israel.

Ese mismo día tiene previstos encuentros con los economistas Roberto Salinas y Xavier Sala-i-Martin.

Durante la gira también está programada una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, además de encuentros con empresarios, banqueros e inversores.

El miércoles, después de su participación ante la ONU, Milei tiene previsto intervenir en una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y mantener un encuentro con empresarios vinculados al Council of the Americas.

Una semana de líderes mundiales en Nueva York

La Asamblea General atraviesa su 81º período de sesiones y el Debate General comenzará este martes 22 de septiembre, con la participación de jefes de Estado y de Gobierno de distintos países.

La ONU definió como lema para esta edición “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”.

La agenda de Milei continuará el jueves con una exposición en The Economic Club of New York. Está previsto que regrese a la Argentina el viernes por la mañana.