Gimnasia y Tiro aguantó hasta el final, pero cayó ante Agropecuario por un polémico penal

Fotos: Prensa Oficial GYT

Gimnasia y Tiro estuvo a segundos de rescatar un punto, pero terminó con las manos vacías. El Albo perdió 1 a 0 ante Agropecuario Argentino por la fecha 30 de la Primera Nacional, luego de un polémico penal sancionado en el tiempo agregado.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia un empate sin goles, el árbitro marcó la pena máxima a los 46 minutos del complemento. Carlos Auzqui se hizo cargo de la ejecución y convirtió el tanto que le dio la victoria al conjunto de Carlos Casares.

El equipo salteño afrontó el encuentro con 45 puntos y ubicado en el quinto puesto de su zona. A pesar de la derrota, Gimnasia y Tiro se mantiene, por ahora, dentro de los lugares que otorgan un boleto al Reducido por el ascenso.

El Albo venía de igualar 0 a 0 frente a Tristán Suárez y buscaba volver a sumar para consolidar su posición en la tabla. Sin embargo, el desenlace en Carlos Casares dejó al conjunto salteño sin recompensa después de sostener el partido hasta los minutos finales.

Gimnasia y Tiro sigue en zona de Reducido

Con el campeonato entrando en su etapa decisiva, el equipo salteño deberá enfocarse en sus próximos compromisos para sostener su lugar entre los clasificados al Reducido y continuar con el objetivo de pelear por el ascenso.