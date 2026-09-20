Central Norte perdió ante Defensores y volvió a complicarse en la lucha por la permanencia

Fotos: Alfredo Burgos

Central Norte no pudo hacerse fuerte en casa y sufrió una derrota que vuelve a encender las alarmas en la lucha por la permanencia. El Cuervo perdió 1-0 ante Defensores de Belgrano, este domingo, en el estadio Padre Ernesto Martearena, por la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional.

El conjunto visitante golpeó a los 18 minutos del primer tiempo. Patricio Moyano sacó un remate desde afuera del área y puso en ventaja al Dragón, que llegó a Salta con una racha positiva y logró sostener la diferencia hasta el final.

El equipo de Alexis Matteo intentó reaccionar, pero tuvo dificultades para generar juego y encontrar profundidad en los últimos metros. Central Norte buscó el empate durante el complemento, aunque no consiguió transformar sus aproximaciones en situaciones claras de gol.

La derrota llegó después del empate sin goles ante Ciudad de Bolívar y dejó al conjunto salteño con 31 unidades. El Cuervo volvió a complicarse en la parte baja de la tabla, en una etapa del campeonato donde cada punto puede resultar determinante.

Defensores de Belgrano, por su parte, alcanzó los 36 puntos y continúa sumando en la recta final del torneo.

Ahora, a buscar puntos en Chubut

Central Norte deberá cambiar rápidamente el foco. En la próxima fecha tendrá una parada exigente como visitante frente a Deportivo Madryn.

El conjunto salteño buscará recuperarse fuera de casa y conseguir un resultado que le permita tomar aire en la lucha por la permanencia.