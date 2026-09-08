Buscan reforzar la seguridad vial en las rutas con mayor siniestralidad

El Ministerio de Seguridad trabaja de manera articulada con Vialidad Nacional, la futura empresa concesionaria y la Policía de la Provincia para coordinar acciones vinculadas a la infraestructura y la seguridad vial en las rutas nacionales.

Se analizó la próxima llegada de la concesionaria que tendrá a su cargo 250 kilómetros de las rutas 9 y 34, desde el sector de La Candelaria, en la frontera con Metán y General Güemes, hasta el acceso a Salta. La incorporación permitirá avanzar en la recuperación de estos tramos y requiere una coordinación permanente entre los distintos organismos que intervienen sobre las rutas.

Durante el encuentro también se repasó la situación de la Ruta Nacional 51, donde representantes de empresas mineras y proveedores mineros habían planteado su preocupación por el exceso de velocidad registrado en distintos sectores de la Puna. Ante esta situación, la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía ya realiza operativos orientados a concientizar a los conductores y, cuando corresponde, sancionar las infracciones a la normativa vigente.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, destacó la importancia de la articulación entre la Provincia, Vialidad Nacional y la empresa concesionaria para brindar seguridad a quienes transitan por estos corredores, especialmente teniendo en cuenta los índices de siniestralidad registrados en el tramo comprendido entre Aunor y Torzalito.

Para finalizar, se continuará analizando alternativas mediante reuniones entre Vialidad Nacional y la Subsecretaría de Seguridad Vial de la Provincia.