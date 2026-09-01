Cortes de luz en Salta: qué zonas serán afectadas este martes

Vecinos de Metán y Guachipas tendrán cortes programados de energía eléctrica este martes 1 de septiembre por trabajos de renovación de la red de media y baja tensión.

En Metán, la interrupción comenzará a las 7:30 y tendrá una duración estimada de cinco horas. Alcanzará Campo Alegre, Metán Viejo —parcial lado este desde Ruta Nacional 34—, fincas Piorno, Campos y Orfali, Beltramo, Cementerio Privado Parque del Amanecer y zonas rurales aledañas e intermedias.

En Guachipas, el corte comenzará a las 8:00 y se extenderá durante aproximadamente cuatro horas. Comprenderá sectores de la zona rural sobre la Ruta Provincial 41 y Coropampa.

En ambos casos, EDESA informó que las interrupciones responden a tareas de renovación de la red eléctrica.