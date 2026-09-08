Estudiantes crearon un robot con IA que detecta plantas enfermas y aplica tratamientos

Estudiantes de la escuela de educación técnica Nº 1 "España" de La Paz, Entre Ríos, presentaron un robot con inteligencia artificial (IA) que identifica plantas enfermas y permite aplicar productos de manera selectiva.

Se trata "AgroVision" de un proyecto de robótica aplicada al ámbito agropecuario, el cual expusieron en el VI Congreso Internacional de Robótica Educativa e Industrial (Cirei) 2026, celebrado en Paraná.

La propuesta fue presentada por alumnos de 4º año de la especialidad Técnico en Programación y de 7º año de Técnico Mecánico Rural, quienes trabajaron de manera articulada para integrar conocimientos de programación, electrónica, inteligencia artificial, comunicación, diseño y construcción mecánica, detallaron desde el Gobierno de Entre Ríos.

Cómo funciona el robot

AgroVision consiste en un robot autopropulsado que utiliza IA para diferenciar plantas enfermas o infectadas de aquellas que se encuentran sanas.

A partir de dicha identificación, el sistema permite aplicar productos de manera selectiva sobre las plantas afectadas para tratar el problema.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Cirei 2026 reunió proyectos y experiencias vinculados con la robótica, la programación, el hardware y el software, la impresión 3D, la visión artificial, los sistemas autónomos y la inteligencia artificial.

En ese sentido, destacaron, los estudiantes entrerrianos pudieron conocer otros desarrollos y establecer un intercambio con integrantes de distintas instituciones.

Con información de Noticias Argentinas