Despejaron un canal de zona norte tras reiterados reclamos por inseguridad

Un operativo de limpieza y despeje se realizó en el canal pluvial ubicado en la intersección de avenida Constitución y Vicente López, a partir de reclamos de vecinos vinculados principalmente con situaciones de inseguridad durante la noche.

Las tareas incluyeron el retiro de colchones, ropa, cartones, restos de madera, escombros y otros residuos que se habían acumulado en el lugar. El material fue cargado para posteriormente ser trasladado al vertedero.

El subsecretario de Espacios Públicos, Joaquín Arriagada, explicó que durante el procedimiento encontraron a dos personas en situación de calle, quienes se retiraron del sector. El operativo contó además con participación policial.

“Más que nada, más que la inundación, por sobre todo, seguridad. Tenemos muchos reclamos por la inseguridad en la noche”, señaló Arriagada. Según explicó, el sector era utilizado como punto de encuentro y estaba identificado por la Policía como un lugar conflictivo.

El funcionario indicó que la zona cuenta con iluminación y que se realizaron obras, pero se había acumulado una importante cantidad de elementos y residuos. “Ahora estamos haciendo el despeje para que no lo sea”, sostuvo respecto del uso del lugar como punto de encuentro.

Durante los trabajos también intervino el área de Bienestar Animal y Zoonosis debido a la presencia de perros cuyos cuidadores se encontraban en situación de calle.

El subsecretario del área, Matías Peretti, explicó que uno de los animales revisados era un macho castrado y se encontraba en buenas condiciones. “Lo que hemos hecho es desparasitarlo. Hemos visto la condición del animal, está óptima”, detalló.

El perro permanecerá retenido mientras se desarrolla el operativo y posteriormente se evaluará si corresponde su traslado al Centro de Adopciones Nicolás Mancilla. Según explicó Peretti, otros animales se retiraron del lugar junto con las personas que los tenían a su cuidado.

Los trabajos forman parte de las tareas de saneamiento y limpieza que se realizan en distintos canales de la ciudad.