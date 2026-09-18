Incidentes y corridas entre Prefectura y bagayeros en un paso entre Aguas Blancas y Bermejo

El episodio se desató cuando efectivos de la Prefectura Naval interceptaron y decomisaron mercadería que intentaba ingresar de manera irregular a territorio argentino a través de la zona ribereña del río Bermejo, un sector con intenso movimiento comercial informal.

La situación escaló rápidamente y dio lugar a disturbios en los que se escucharon múltiples disparos —cuyo origen y posibles heridos aún no fueron confirmados de manera oficial—, obligando a los presentes a dispersarse en medio del caos.

El hecho ocurre a menos de un mes de los graves incidentes registrados el pasado 27 de agosto en el Paso Camba, reflejando la persistente tensión en esta área caliente de la provincia donde las fuerzas federales, bajo el marco del Plan Güemes, refuerzan los operativos para combatir el tráfico ilegal de bienes y delitos conexos.

(Con información de TN)