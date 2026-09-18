Mujeres emprendedoras podrán acceder a créditos productivos de hasta $3 millones

Mujeres y diversidades capacitadas en oficios vinculados a la construcción y jóvenes profesionales podrán acceder a nuevas líneas de crédito productivo por montos de hasta $3 millones para iniciar o fortalecer sus proyectos.

El financiamiento corresponde al Fondo Provincial de Inversiones y contempla una tasa subsidiada, un período de gracia de seis meses y un plazo de devolución de entre 12 y 18 meses, mediante el sistema de amortización francés.

Una de las líneas está dirigida a mujeres y diversidades que se formaron en oficios de la construcción en el marco del programa Constructoras MÁS y del convenio con la UOCRA y CAMARCO. La propuesta apunta a facilitar la compra de herramientas y otros recursos necesarios para comenzar proyectos productivos, consolidar emprendimientos y ampliar las posibilidades laborales.

La convocatoria también contempla a jóvenes profesionales que tengan hasta dos años desde su graduación, con el objetivo de facilitar el acceso a financiamiento para el desarrollo de sus actividades.

“Formarse es el primer paso, pero para alcanzar la autonomía económica necesitamos que esa formación se convierta en una oportunidad financiera. Estas líneas de crédito buscan justamente que mujeres emprendedoras y jóvenes profesionales puedan fortalecer sus proyectos, generar ingresos y construir su propio camino”, señaló la subsecretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Julieta Valencia Donat.

Por su parte, el ministro de Producción y Minería, José Ignacio Lupión, destacó “la pujanza de las mujeres emprendedoras que con iniciativas propias contribuyen al desarrollo de la provincia” y sostuvo que el financiamiento permitirá fortalecer el capital de trabajo y agregar valor a sus actividades.

La Subsecretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad tendrá a su cargo el acompañamiento técnico durante la carga y el completado de los formularios y dispondrá de un espacio para recibir la documentación requerida.