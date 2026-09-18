La Feria del Parque, en debate: internas y una posible refuncionalización

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el concejal Gonzalo Nieva informó que el Concejo Deliberante avanza con el análisis de la administración de la feria del Parque San Martín, luego de recibir a distintos grupos de feriantes que plantearon inquietudes sobre su funcionamiento.

Según relató, semanas atrás un sector solicitó una reunión con los ediles y posteriormente otro grupo pidió también ser recibido. “Denotando una serie de internas por lo que es la gestión de la administración de la feria”, explicó Nieva, agregando que la decisión del Ejecutivo municipal de designar a Ramón Acosta para encargarse de la administración generó -según dijo- dudas entre algunos de los trabajadores.

En las reuniones mantenidas en el Concejo surgieron además planteos respecto de cómo se administraba anteriormente el lugar. Nieva explicó que, de acuerdo con las versiones recibidas, “uno de los sectores de feriantes se autodenominó administrador” y realizaba cobros vinculados con servicios adicionales para el mantenimiento de la feria, entre ellos seguridad y provisión de agua.

Sin embargo, remarcó que todavía resta determinar formalmente cómo se había establecido ese esquema. “Esa administración nunca fue una designación, nunca vino del Ejecutivo municipal, sino más bien se produjo de hecho”, sostuvo, aclarando que se trata de lo manifestado por los propios sectores de feriantes.

Ante ese escenario, la comisión resolvió convocar a Acosta y al secretario de Espacios Públicos, Esteban Carral, para el próximo jueves 24, a fin de conocer cómo funciona actualmente la administración y obtener precisiones sobre la organización del espacio.

Otro de los puntos que buscarán precisar es la cantidad de trabajadores habilitados. Nieva señaló que existe “un registro histórico” que ubica el número entre 170 y 200 feriantes, aunque consideró necesario contar con información concreta y actualizada.

Analizan la refuncionalización de la feria del Parque San Martín

Consultado sobre si la continuidad de la feria podría estar en riesgo por la conflictividad interna, Nieva evitó plantear ese escenario como una definición y puso el foco en la necesidad de abrir un debate más amplio. “Es una fuente de ingreso para los feriantes que es importante, obviamente, como elemento a tener en cuenta”, sostuvo.

Sin embargo, consideró que la situación actual abre la posibilidad de revisar cómo está organizada la actividad. “Me parece que hay que dar lugar a discusión si estamos en un momento oportuno para llevar adelante una refuncionalización de lo que es la feria dentro del entorno”, expresó.

Nieva planteó que cualquier discusión deberá contemplar los distintos usos del Parque San Martín y compatibilizarlos con la actividad económica de los feriantes. “Todos queremos también que el Parque San Martín sea un espacio de atracción turística, de paseo del vecino, del salteño, de los turistas, y también que sea una fuente de ingreso”, expresó.

En ese proceso, sostuvo que el Concejo Deliberante debería funcionar como un “canal de diálogo” y como “un facilitador” para alcanzar una mejor organización y funcionamiento.