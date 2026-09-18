Presupuesto 2027: en octubre comenzarán las consultas por municipios

El Gobierno provincial comenzará en los primeros días de octubre la ronda de consultas para elaborar el Presupuesto 2027. Los encuentros se realizarán en distintas regiones de Salta y tendrán como interlocutores a intendentes y legisladores provinciales, con el objetivo de relevar las prioridades de cada departamento.

El anuncio se realizó luego de una reunión de Gabinete encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz, en la que también se repasó el avance de la gestión, la continuidad de las obras públicas y las acciones previstas para el último trimestre del año.

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, indicó, los aportes recogidos durante esos encuentros serán utilizados para definir las prioridades del proyecto presupuestario. “Empezamos como todos los años, ahora, los primeros días de octubre, con la ronda en las distintas regiones, Valle Calchaquí, en la zona sur, y así seguiremos avanzando”, señaló.

El funcionario sostuvo que la intención es recibir durante ese mes las propuestas de quienes mantienen un contacto directo con las necesidades de cada localidad. A partir de ese relevamiento, agregó, se avanzará en la conformación del presupuesto provincial dentro de las posibilidades económicas previstas para el próximo año.

Obras nacionales y reclamo por las partidas

Durante la reunión también se analizaron los recursos contemplados por el proyecto de Presupuesto nacional 2027 para obras en Salta. Desde el Ejecutivo provincial consideran que, en algunos casos, las partidas incluidas no serían suficientes para concluir los trabajos durante el próximo año.

Camacho mencionó entre esos proyectos las obras sobre la ruta nacional 9/34, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la zona sur de Capital y la planta de Cafayate, además del mantenimiento de distintas rutas nacionales. “Analizamos la cantidad, el monto asignado a cada obra, y la gestión del gobernador, que va a seguir realizando en Buenos Aires con el Gobierno nacional para que esos montos se vean incrementados”, afirmó.

En paralelo, el Gobierno repasó proyectos que prevé ejecutar con financiamiento provincial o de organismos multilaterales. Camacho mencionó intervenciones en el Legado Güemes, el acueducto de Animaná a San Carlos y el hospital de emergencias, para los que, según aseguró, ya existen plazos previstos para el comienzo de las obras o de los procesos licitatorios.

El jefe de Gabinete señaló que la Provincia buscará mantener el equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, sostener programas de asistencia y desarrollo. Entre las acciones mencionó las intervenciones de Desarrollo Social, los microemprendimientos impulsados desde el área de Producción y el Plan Meta, destinado a clubes e instituciones deportivas y culturales.

“Hay que manejarse con cautela, pero sí cumpliendo los compromisos”, concluyó Camacho al referirse a la planificación provincial para 2027.