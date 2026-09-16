Rompieron una vidriera con una piedra y robaron un local de Jujuy al 1100

Un local dedicado a la venta de productos de limpieza fue víctima de un robo durante la madrugada de este miércoles en calle Jujuy al 1100, en inmediaciones de Coronel Vidt.

De acuerdo con la información recogida en el lugar, el hecho ocurrió alrededor de las 5.50, cuando una persona rompió la vidriera del comercio utilizando una piedra y logró ingresar al inmueble.

La Policía tomó conocimiento del episodio luego del aviso de un vecino de la zona, que alertó sobre lo ocurrido.

El comercio cuenta con cámaras privadas de seguridad, y también existen otros dispositivos de vigilancia en las inmediaciones que podrían aportar imágenes para reconstruir el recorrido del autor del robo.

Por el momento no se informó oficialmente qué elementos fueron sustraídos ni el monto del perjuicio. La investigación continúa para identificar al responsable.