Encuesta 2027: Milei sostiene un núcleo de apoyo, pero el 58% desaprueba su gestión

Una nueva encuesta nacional comenzó a delinear el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y mostró señales contrapuestas para el Gobierno de Javier Milei: mientras crece la preocupación por la situación económica y el 58% evalúa negativamente su gestión, el oficialismo conserva un importante núcleo de apoyo electoral.

El estudio fue realizado por Opinaia sobre 1.000 casos en todo el país entre el 4 y el 9 de septiembre, con un margen de error informado de ±3 puntos porcentuales. Uno de los principales datos aparece al preguntar por la continuidad del actual Gobierno.

El 14% respondió que quiere que Milei continúe “tal como está”, mientras otro 33% prefiere que siga, pero introduciendo cambios. En conjunto, representan un 47%.

En sentido contrario, el 44% respondió que prefiere que Milei no continúe después de 2027, mientras cerca de uno de cada diez consultados no definió posición.

La economía, el principal punto de preocupación

El escenario cambia cuando se consulta sobre la situación económica y la evaluación de la gestión.

El 58% calificó negativamente al Gobierno y el 42% lo hizo de manera positiva.

El desempleo apareció como el principal problema mencionado por los entrevistados, con 63%, seguido por la pobreza, con 54%; la corrupción, 49%; la inseguridad, 47%; y la inflación, 39%.

Además, el 44% consideró que la crisis económica se está agravando y el 42% respondió que el esfuerzo realizado durante los últimos años no valió la pena.

Qué mide para 2027

En intención de voto por espacio político, La Libertad Avanza registró 33%, el peronismo kirchnerista 29%, el PRO 7%, el Frente de Izquierda 6% y Provincias Unidas 5%. Un 19% respondió que todavía no tiene definido su voto.

La encuesta también planteó un escenario hipotético de segunda vuelta entre Javier Milei y Axel Kicillof.

En esa medición, Milei obtuvo 44%, Kicillof 39% y un 17% no definió su preferencia.

Los resultados constituyen una fotografía de opinión pública tomada más de un año antes de las elecciones presidenciales y no una proyección del resultado electoral.