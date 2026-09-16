Choque entre un auto y un furgón complica el tránsito en barrio San Carlos

Fotos: Salta Positiva

Un fuerte choque entre un auto y un furgón se registró este miércoles por la mañana sobre avenida Ex Combatientes de Malvinas, a la altura del semáforo de ingreso a barrio San Carlos, en la zona sur de la ciudad.

En las imágenes tomadas en el lugar se observan importantes daños en uno de los vehículos involucrados. Por el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni cuáles fueron las causas del impacto.

Ante las complicaciones en la circulación, se recomienda transitar con precaución por avenida Ex Combatientes de Malvinas y especialmente en inmediaciones del acceso a barrio San Carlos.