Choque entre un auto y un furgón complica el tránsito en barrio San Carlos

El siniestro ocurrió a la altura del semáforo de ingreso a barrio San Carlos. La circulación se encuentra reducida y piden transitar con precaución.
 
Policiales16/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

ACCIDENTE EN SAN CARLOS
Fotos: Salta Positiva

Un fuerte choque entre un auto y un furgón se registró este miércoles por la mañana sobre avenida Ex Combatientes de Malvinas, a la altura del semáforo de ingreso a barrio San Carlos, en la zona sur de la ciudad.

En las imágenes tomadas en el lugar se observan importantes daños en uno de los vehículos involucrados. Por el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni cuáles fueron las causas del impacto.

Ante las complicaciones en la circulación, se recomienda transitar con precaución por avenida Ex Combatientes de Malvinas y especialmente en inmediaciones del acceso a barrio San Carlos.

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