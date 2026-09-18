Milei volvió a cargar contra la prensa: “Son basuras repugnantes”

El presidente Javier Milei volvió a confrontar con el periodismo a través de sus redes sociales y publicó un mensaje con fuertes descalificaciones contra los periodistas en general.

“Periodistas de mierdas, después se quejan cuando les digo que son mierdas humanas que se la pasan mintiendo. Son basuras repugnantes”, escribió el mandatario este jueves por la noche en su cuenta de X.

El mensaje no estuvo acompañado por enlaces, nombres propios ni una explicación sobre qué información concreta motivó la reacción presidencial.

La publicación apareció durante una jornada en la que se conocieron datos oficiales sobre la economía. Entre ellos, una contracción intertrimestral del 0,6% del PBI durante el segundo trimestre y una informalidad laboral que alcanzó el 45%. Algunos medios vincularon temporalmente esos datos con el mensaje presidencial, aunque Milei no hizo esa conexión explícita.

También circularon durante el día versiones periodísticas sobre una reorganización dentro de la Quinta de Olivos y la reducción de personal civil. El Gobierno confirmó posteriormente cambios en la estructura y una mayor intervención de la Casa Militar en la administración y seguridad de la residencia presidencial.

No es la primera vez que Milei utiliza expresiones de este tipo contra periodistas. A comienzos de septiembre ya había empleado la expresión “mierdas humanas” al cuestionar coberturas periodísticas vinculadas con su anuncio sobre Malvinas.

El nuevo mensaje volvió a colocar la relación entre el Presidente y la prensa en el centro de la discusión pública, esta vez sin que Milei identificara cuál fue la información que consideró falsa.