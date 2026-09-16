Boca está en semifinales: empató con San Pablo y sostuvo la serie
Deportes16/09/2026Victoria López Núñez
Boca igualó 1-1 ante San Pablo en el Morumbí y, gracias al triunfo por 1-0 conseguido en la Bombonera, se impuso 2-1 en el global y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Ahora enfrentará a Vasco da Gama.
Te puede interesar
Victoria López NúñezDeportes16/09/2026
Argentina enfrentará a Benín el 6 de octubre en el Monumental. La AFA todavía no confirmó el día exacto de venta ni los precios.
El conjunto nacional disputará tres encuentros: uno en Córdoba y dos en el estadio Monumental. El capitán fue incluido en la lista de convocados y se despedirá de los hinchas el 6 de octubre ante Benín.
Tras dos meses de inactividad, la Albiceleste vuelve al ruedo de cara a un nuevo ciclo mundialista. Los compromisos serán del 21 de septiembre al 6 de octubre.
El mendocino Fernando Contreras se quedó con la competencia de Cross-Country superando por 10 segundos y 1 minuto 33 segundos a los brasileños Alex Malacarne y Ulan Bustos.
Boca visita a San Pablo con ventaja y va por las semifinales de la Sudamericana
Victoria López NúñezDeportes14/09/2026
El Xeneize ganó 1-0 en la Bombonera y este martes define la serie en el Morumbis. Un empate lo clasifica directamente.
Copa Libertadores: Platense va por la hazaña ante Fluminense en Vicente López
Victoria López NúñezDeportes14/09/2026
El Calamar perdió 2-0 en Brasil y deberá ganar por tres goles para avanzar directamente. Juegan este martes desde las 19.
Lo más visto
Milagro 2026: Salta renueva este martes su Pacto de Fidelidad con los Santos Patronos
Ivana ChañiSalta15/09/2026
Este martes 15 de septiembre Salta vivirá la jornada central del Milagro. Desde las 15.15 comenzará la tradicional Procesión, que culminará en el Monumento 20 de Febrero con la renovación del Pacto de Fidelidad.
El tiempo acompañará al Milagro: 22°C y sin lluvias durante la Procesión
Ivana ChañiSalta15/09/2026
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 2°C y una máxima de 22°C. Para la tarde, cuando salgan las imágenes, no se esperan precipitaciones.
Procesión del Milagro: SAMEC pide llevar agua, medicación y evitar esfuerzos innecesarios
Ivana ChañiSalta15/09/2026
Daniel Romero advirtió por las largas horas de permanencia de pie y pidió especial cuidado a personas con enfermedades crónicas o limitaciones físicas.
Villarruel en Salta: irá a la Misa y a la Procesión bajo un fuerte operativo
Ivana ChañiSalta15/09/2026
La vicepresidenta fue invitada por el Arzobispado. Policía confirmó a Aries que su operativo se planifica desde hace diez días e incluye unidades especiales y monitoreo del 911.
Villarruel en el Milagro: “Hoy mostramos la unión del pueblo argentino”
Ivana ChañiSalta15/09/2026
Tras la Misa Estacional, la vicepresidenta destacó la devoción y el sacrificio de los peregrinos que llegan a Salta para honrar a los Santos Patronos.