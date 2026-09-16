Boca está en semifinales: empató con San Pablo y sostuvo la serie

Boca igualó 1-1 ante San Pablo en el Morumbí y, gracias al triunfo por 1-0 conseguido en la Bombonera, se impuso 2-1 en el global y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Ahora enfrentará a Vasco da Gama.
Deportes16/09/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

vRI2h-BUz_2000x1500__1

Boca Juniors se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tras empatar 1-1 con San Pablo en el estadio Morumbí. El equipo dirigido por Arruabarrena hizo valer la victoria por 1-0 conseguida en la Bombonera y cerró la serie con un global de 2-1. 

El Xeneize se puso en ventaja a los 15 minutos del segundo tiempo. Leandro Lozano recibió una habilitación de Leonel Flores y definió de zurda para marcar su primer gol con la camiseta de Boca.

San Pablo buscó la igualdad durante el tramo final y encontró el empate a los 43 minutos del complemento, cuando Domingos Duarte convirtió de cabeza. Boca logró sostener el resultado en los minutos restantes y aseguró su clasificación.

De esta manera, Boca quedó entre los cuatro mejores equipos de la competencia y disputará las semifinales ante Vasco da Gama, que eliminó a Independiente Santa Fe. La serie está prevista para octubre, con la ida en La Bombonera y la revancha en Brasil. 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail