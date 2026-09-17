Curá: “No se está endeudando más a la Provincia”

Juan Cruz Curá, senador por Orán, ponderó los proyectos aprobados en la tarde de este jueves por el Senado salteño. Se trata de dos iniciativas del Ejecutivo, una para autorizar el financiamiento por US$150 millones del BIRF y otra para autorizar la emisión de un título de deuda por US$100 millones.

“Por un lado tenemos una ley que habla del re perfilamiento de deuda. No se está endeudando más a la provincia, se busca un bono en el mercado de capitales para tener mejor financiación”, aseguró el legislador en diálogo con ‘Hablemos de política’, por Aries.

Señaló, en tanto, que la coyuntura actual lleva a la caída de la coparticipación y que el cuerpo vio necesario autorizar al Ejecutivo a re perfilar la deuda restante del Plan del Bicentenario.

“Entendemos que se viene haciendo un uso eficiente de los recursos manteniendo un equilibrio fiscal desde 2019. El riesgo que tiene la provincia ha sido muy bien calificado por los bancos y eso es por la eficiencia de la administración pública”, indicó.

Sin embargo, advirtió que la colocación del bono debe seguir una serie de pasos y que, una vez conocidos ciertos datos como la tasa, deberá volver a la legislatura con la información precisa.

Finalmente, Curá apuntó contra la oposición ya que, en el debate de este jueves en el Senado, el senador libertario Roque Cornejo no estuvo presente.

“Lo que en Salta nos está pasando es que vemos que la oposición no participa en la discusión de dos leyes importantes. Hablamos de 100 millones de dólares de una inversión importante y de un re perfilamiento de deuda; me parece que la oposición – mínimamente - tiene que participar y no lo hizo”, sentenció.