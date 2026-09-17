Refuerzan el descacharrado en zona norte y anuncian nuevos operativos
El cronograma de descacharrado continuará durante septiembre en distintos sectores de la ciudad. Según anticipó el director general de Residuos Especiales, Ramiro Ragno, el viernes 25 el operativo llegará a Parque Belgrano y barrio Universitario, mientras que el lunes 28 se realizará en Vicente Solá.
Las intervenciones buscan retirar de los domicilios aquellos objetos que pueden acumular agua y convertirse en potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Para octubre también está previsto un operativo en El Huaico I.
“Vamos a recorrer toda la ciudad”, afirmó Ragno, quien señaló que vecinos de diferentes barrios ya comenzaron a solicitar que el dispositivo llegue a sus zonas. Los pedidos también pueden realizarse a través de las redes sociales de la Municipalidad.
Este jueves 17, el operativo se desarrolló en El Huaico II y Portal del Lesser, en el sector comprendido entre avenida Democracia, Lucrecia Barquet, ruta 28 y avenida Bolivia.
“En menos de cuatro o cinco horas de operativo vamos acopiando casi seis toneladas de chatarra”, precisó Ragno. Entre los elementos retirados hubo neumáticos fuera de uso, chatarra acumulada en patios y techos y recipientes capaces de retener agua.
Las tareas incluyeron un recorrido puerta a puerta y contaron con la participación del Programa de Vectores de Salud Pública de Nación, el centro de salud local, Policía, operadores comunitarios, Ejército Argentino y personal municipal.
Ragno explicó que estos operativos se realizan una o dos veces por semana debido a la planificación y los recursos que requiere cada intervención. “No podemos dar todos los días porque hay todo un operativo previo y durante que demanda mucho tiempo y recursos para la Municipalidad”, señaló.