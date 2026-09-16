Encuesta regional: Milei registró 35,5% de imagen positiva en septiembre

El presidente Javier Milei registró en septiembre un 35,5% de imagen positiva y un 60,6% negativa, según el último relevamiento regional elaborado por la consultora CB Global Data. Un 3,9% de los consultados en Argentina no expresó opinión.

La medición mostró una leve mejora respecto de agosto, cuando la valoración positiva del mandatario argentino había sido del 35,1%. La diferencia mensual fue de 0,4 puntos porcentuales, un movimiento que por sí solo no permite establecer una tendencia sostenida.

El mismo estudio registró para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un 69% de imagen positiva entre los encuestados de ese país, mientras que el presidente salvadoreño Nayib Bukele obtuvo 66,2% en El Salvador.

Cómo se hizo la encuesta

El trabajo de campo se desarrolló entre el 7 y el 11 de septiembre mediante cuestionarios online. En Argentina participaron 4.060 personas mayores de 18 años, con cuotas por género, edad, nivel socioeconómico y ubicación geográfica. La consultora informó un margen de error de ±1,5 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

La comparación regional requiere una aclaración: cada mandatario es evaluado por personas de su propio país, por lo que no se trata de una única encuesta realizada sobre una muestra común de toda América Latina. Además, los resultados miden imagen pública en un momento determinado y no equivalen a intención de voto.