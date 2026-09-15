La ONU pidió el acceso internacional a Gaza tras el hallazgo de cadáveres

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó este martes que Israel debe permitir la entrada de investigadores internacionales a la Franja de Gaza para recopilar pruebas de posibles violaciones de derechos humanos después de tres años de bombardeos, tras el hallazgo de cientos de cadáveres bajo los escombros y el temor a que muchos otros sean ocultados por la acción de las excavadoras.

“Deben realizarse todos los esfuerzos posibles para documentar e identificar a estas víctimas, preservar la información forense y las muestras biológicas, registrar los lugares donde están enterradas e informar a sus familias”, indicó en un comunicado el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

Según la Defensa Civil Palestina, más de 630 cadáveres y otros restos humanos han sido recuperados bajo los edificios destruidos de Gaza entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, aunque se estima que el número de personas desaparecidas bajo los escombros supera las 8.000. “Me preocupa que los restos recuperados hasta ahora sean solo la punta del iceberg”, indicó Türk, quien afirmó que muchas zonas de la franja donde están desplegadas las fuerzas militares israelíes siguen siendo arrasadas por las excavadoras, sin ningún respeto por los muertos que permanecen bajo los escombros.

Identificar los cuerpos

El jefe de la oficina del alto comisionado en los Territorios Palestinos, Ajith Sanghai, agregó en una rueda de prensa que las acciones de Israel están haciendo prácticamente imposible cualquier esfuerzo sistemático y a gran escala de búsqueda, recuperación e identificación. En ese sentido, denunció que los soldados israelíes están triturando escombros que contienen restos humanos, sin ningún control, y al mismo tiempo bloquean la entrada de maquinaria pesada y de personal capacitado necesarios para operaciones de recuperación a gran escala.

Israel también bloquea la entrada de herramientas forenses y de identificación, lo que impide a muchas familias identificar los restos de sus parientes fallecidos, añadió Sanghai. “Hay un posible riesgo de que se pierdan pruebas necesarias para garantizar que todas las personas responsables de atroces crímenes rindan cuentas, y también se prolonga la angustia de miles de familias que ya viven en un estado permanente de miedo, inseguridad y necesidad”, lamentó.

El responsable de la oficina del alto comisionado en los Territorios Palestinos calculó, por otro lado, que llevaría al menos unos diez años completar la recuperación de cadáveres al actual ritmo, e incluso más si se tiene en cuenta el tiempo necesario para la identificación de esos cuerpos.

Las afirmaciones de la ONU se produjeron luego de que una ONG israelí denunciara el lunes que el gobierno de Israel aplica una política destinada a eliminar cualquier posibilidad de crear un Estado palestino, con el aumento, entre otros, de la violencia y las restricciones contra los palestinos en los territorios ocupados por los colonos en Cisjordania. En un informe de 249 páginas titulado “Proyecto eliminación”, la organización humanitaria B’Tselem afirmó que este objetivo se sustenta en la violencia y la intimidación, las restricciones de movimiento, el estrangulamiento económico, la destrucción social y política, la limpieza étnica y la conquista territorial.

Los ataques israelíes

Mientras tanto, el Ejército israelí mató este martes a tres personas, incluido un adolescente de 15 años, en dos ataques en el norte de la Franja de Gaza, informaron a la agencia de noticias EFE fuentes hospitalarias del enclave palestino. El primer ataque ocurrió durante la mañana, cuando fuerzas israelíes atacaron el campamento de desplazados de Halawa, en Jabalia, matando a un palestino de 65 años llamado Saleh Ramadán Al Dabur. El hombre llegó al hospital Al Ahli con una herida de bala en la cabeza y fue declarado muerto dos horas después, informaron fuentes de este centro hospitalario.

Por la tarde, el Ejército israelí lanzó un nuevo ataque contra un grupo de civiles en el norte de la ciudad de Gaza, informaron la Media Luna Roja y el hospital Al Shifa. A ese ataque le siguió otro mientras un grupo de personas intentaba rescatar a los heridos, lo que ha dejado por el momento dos muertos, incluyendo a un menor de 15 años identificado como Mohamad Abd Al Zeinati, y varios heridos, entre ellos un niño en estado crítico.

El lunes, el Ejército israelí había matado a última hora del día a un comandante de batallón de la Brigada Norte de Hamas en un ataque al norte de la ciudad de Gaza, informaron las Brigadas al Qasam, el brazo armado del grupo miliciano palestino. Drones israelíes dispararon al menos dos misiles contra un vehículo en la zona de Al Saftawi, al norte de la ciudad de Gaza, provocando la muerte de este comandante, identificado como Ahmad al Batsh, e hiriendo a varios gazatíes, informó el Hospital Al Shifa, al que fueron trasladadas las víctimas.

De acuerdo con el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los recientes fallecidos, las tropas israelíes han matado a 73.789 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en la franja en octubre de 2023, de ellas 1.375 desde la entrada en vigor del alto el fuego hace casi un año. A pesar de dicha tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros del grupo islamista Hamas, pero que a menudo matan también a mujeres y niños, y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla a partir de la cual están establecidas las tropas israelíes.

Página12