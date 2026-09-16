A Adorni le queda una semana para presentar las explicaciones sobre su patrimonio

Manuel Adorni, el hombre que se deslomaba en hoteles de lujo de Nueva York, finalmente tendrá que presentarse sin excusas ni postergaciones el martes próximo ante la Justicia para responder sobre el origen de su patrimonio y explicar cómo obtuvo bienes por encima de sus ingresos y capacidad de endeudamiento.

Así lo establecen los plazos determinados en la etapa de instrucción a cargo del juzgado federal de Ariel Lijo, que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De acuerdo a lo que le explique ante el fiscal Gerardo Pollicita, Adorni podría quedar a un paso de ser citado a declaración indagatoria.

Ante ese frente de tormenta, durante los últimos días se especuló con un nuevo pedido de postergación por parte de la defensa del exvocero. Pero, según los procedimientos y el calendario establecido en Comdoro Py, la espera tiene un límite: el 22 de septiembre próximo.

Inicialmente, la fecha límite que se le había dado a Adorni para entregar la documentación requerida por el juzgado y responder las 20 preguntas formuladas por el fiscal sobre su situación patrimonial fue el 25 de agosto. Pero no se había contemplado que se trataban de “15 días hábiles”, con lo cual esa fecha sería el 1 de septiembre.

A ese día se le agregaron otros 15 días más ante un pedido de prórroga de la defensa. Si bien se especulaba con que hoy vencía el plazo, al tratarse de días hábiles la fecha que le pone límite a todo plazo de demora vencerá el martes.

La investigación a Adorni

La cita con Pollicita es para que el exfuncionario aclare las zonas grises en que quedó envuelta su situación patrimonial, supuestamente engordada con ahorros no declarados, ingresos en negro y pendrives perdidos con reservas de criptomonedas.

El fiscal estudia las incongruencias que Adorni tuvo desde que asumió en la función pública en diciembre de 2023 hasta su salida en junio de este año, en medio de un escándalo que dejó al gobierno de Javier Milei al borde de la inestabilidad.

En la causa también está investigada su esposa Bettina Angeletti. La solicitud es producto de un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) que cruzó datos de las declaraciones juradas de adorni con informes de registros de la propiedad, entidades bancarias, plataformas de criptomonedas y registros migratorios.

Desde su ingreso a la Casa Rosada, el exfuncionario y su esposa registraron ingresos por 229.752.283,20 pesos, mientras que los gastos fueron de 272.820.832 pesos. Es decir, una diferencia de 43.068.549 de pesos. Una notable diferencia que aún no tuvo justificación.

A esto se suman otros gastos por unos 402.578,12 dólares relacionados con inmuebles, refacciones y mobiliario y que “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”, según la fiscalía.

Una vez que reciba la información, Pollicita definirá si las explicaciones resultan suficientes para justificar las dudas. Pero si considera que no lo hacen, tanto Adorni como su esposa podrían ser citados a indagatoria.

La causa que se encuentra en manos de Lijo indaga además los préstamos que recibieron de parte de sus familiares Silvia Pais y Norma Zuccolo, la compra de un auto, los gastos en la compra del inmueble en el country Indio Cuá y su refacción, la adquisición de un departamento en Caballito y operaciones en criptomonedas.

Página12