Malvinas: la justicia le ordenó a Rockhopper y Navitas que suspendan la exploración de petróleo

La justicia federal de Tierra del Fuego le ordenó este miércoles a las empresas "Rockhopper Exploration" y "Navitas Petroleum Development" que suspenden la exploración de petróleo en las Islas Malvinas que llevan adelante a través del proyecto "León Marino" y que fueron denunciadas por el gobierno nacional de Javier Milei.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, aceptó una medida cautelar de ex combatientes de la guerra de Malvinas e intimó a las compañías que en 10 días presenten una serie de informes.