Malvinas: la justicia le ordenó a Rockhopper y Navitas que suspendan la exploración de petróleo
Política16/09/2026
Son las compañías que llevan adelante el proyecto "León Marino" y que fueron denunciadas por el gobierno de Javier Milei.
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Los diputados de La Libertad Avanza se desmarcaron del intento del Poder Ejecutivo de eliminar la actualización del pago a los prestadores.
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