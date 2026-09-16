Malvinas: la justicia le ordenó a Rockhopper y Navitas que suspendan la exploración de petróleo

Son las compañías que llevan adelante el proyecto "León Marino" y que fueron denunciadas por el gobierno de Javier Milei.
Política16/09/2026

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La justicia federal de Tierra del Fuego le ordenó este miércoles a las empresas "Rockhopper Exploration" y "Navitas Petroleum Development" que suspenden la exploración de petróleo en las Islas Malvinas que llevan adelante a través del proyecto "León Marino" y que fueron denunciadas por el gobierno nacional de Javier Milei.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, aceptó una medida cautelar de ex combatientes de la guerra de Malvinas e intimó a las compañías que en 10 días presenten una serie de informes.

"Ordenar a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, en cuanto de ellas dependa, que se abstengan de iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales de ejecución del proyecto ´León Marino´", sostuvo la magistrada en su resolución.

Clarín

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