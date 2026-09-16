Hacinamiento: La cárcel federal de Salta duplica su capacidad

La Unidad N°16, ubicada en Cerrillos, alberga actualmente 176 personas privadas de su libertad, pese a contar con una capacidad declarada de apenas 94 plazas. La ocupación es cercana al 187% de su capacidad.

La cifra surge del último informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), correspondiente al segundo trimestre de 2026, que advierte sobre un crecimiento sostenido de la población carcelaria federal.

A nivel nacional, el sistema registra 12.319 personas detenidas para 11.536 plazas, es decir, un 7% de sobrepoblación.

En el promedio nacional, el NOA aparece como uno de los principales focos de hacinamiento: todos sus establecimientos penitenciarios están sobrepoblados.

Salta, con casi el doble de presos que de plazas

El caso de la Unidad N°16 de Salta es crítico. Según la PPN, el establecimiento tiene una capacidad declarada de 94 detenidos, pero actualmente aloja 176. Hay 82 personas más que las plazas oficialmente disponibles. La ocupación alcanza aproximadamente el 187%, lo que significa que por cada 100 plazas declaradas hay casi 87 personas adicionales.

La situación no es nueva. La Unidad N°16 viene alojando una cantidad elevada de personas desde hace años. Un informe de la PPN correspondiente a fines de 2024 registraba 173 internos en el establecimiento. La Unidad N°16, ubicada en La Isla, departamento de Cerrillos, es el Instituto Penitenciario Federal de Salta y recibe principalmente a varones adultos bajo jurisdicción federal.

El problema se replica en todo el NOA

En Jujuy, la Unidad N°8 cuenta con 88 plazas declaradas y 158 personas detenidas, mientras que la Unidad N°22, con apenas 43 plazas, alberga actualmente 86 personas.

La dimensión del problema queda expuesta al comparar capacidad y población:

Establecimiento Capacidad declarada Personas alojadas Ocupación aproximada

Unidad N°16 – Salta 94 176 187%

Unidad N°8 – Jujuy 88 158 180%

Unidad N°22 – Jujuy 43 86 200%

Una tendencia que se profundiza

El informe de la PPN señala que el segundo trimestre de 2026 constituyó la décima medición consecutiva con aumento de la población penitenciaria.

A fines de 2023, las cárceles federales alojaban 11.247 personas. Dos años y medio después, la cifra llegó a 12.319, un incremento cercano al 10%.

La Procuración también pone el foco sobre la propia información oficial: advierte que el Servicio Penitenciario Federal no publica en su página web el detalle actualizado de la capacidad declarada de cada establecimiento, lo que dificulta controlar cómo se determina el nivel de ocupación.