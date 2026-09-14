Orán: escaparon de la Federal y dejaron 10 kilos de cocaína con la marca del Delfín

Efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de San Ramón de la Nueva Orán, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, realizaban tareas preventivas sobre la Ruta Nacional 50, a la altura del kilómetro 35, en el paraje La Brujita.

Durante el operativo realizado en el marco del Plan Güemes, detectaron una camioneta utilitaria blanca que circulaba sin patente e intentaron identificar a sus ocupantes. Pero, al advertir la presencia policial, los sospechosos aceleraron y emprendieron la fuga.

Según el Ministerio de Seguridad de la Nación la persecución se dificultó “por la densa vegetación y el polvo levantado por el vehículo”, que consiguió evadir a los efectivos. Durante el escape, sus ocupantes arrojaron una mochila tipo militar, hallada luego con 10 paquetes rectangulares en su interior que, sometidos a las pruebas de campo en presencia de testigos, dieron positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 10 kilos.

De acuerdo a la cartera nacional, la figura de delfín estampada en los paquetes, estaría vinculada al clan de Delfín Castedo, quien cumple una condena unificada en 18 años de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.

Esa acumulación no incluyó la prisión perpetua dictada en 2023 por la Justicia provincial de Salta por instigar el homicidio de la productora rural Liliana Ledesma, de Salvador Mazza, ya que esa condena no quedó firme aún.

Interviene el fiscal federal de Orán, Marcos Romero. La cocaína quedó secuestrada y a disposición de la Justicia Federal, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Drogas. Los ocupantes del vehículo siguen prófugos.