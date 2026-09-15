Régimen Penal Juvenil: la Provincia involucra a los intendentes

La Provincia decidió involucrar directamente a los municipios en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil. En Orán, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos reunió a intendentes y equipos técnicos para avanzar en la articulación territorial que demandará la puesta en marcha de la reforma. El secretario Javier Mónico, encabezó una agenda que incluyó encuentros con los intendentes de San Ramón de la Nueva Orán, Baltasar Lara Gros y de Colonia Santa Rosa, Juan Navarro; y el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, junto a sus respectivos equipos técnicos. También estuvo el director de Políticas Penales, Javier Salgado

Por qué los municipios

Desde la Provincia remarcaron que los municipios tendrán un papel clave por su cercanía con las comunidades y el conocimiento de las particularidades locales.

Se analizaron los desafíos que plantea el nuevo régimen y la necesidad de coordinar recursos y acciones entre Justicia, Ministerio Público, municipios y organismos vinculados a la problemática juvenil.

La Provincia busca que los intendentes sean parte activa de la implementación, con una lógica territorial que pretende coordinar al Estado provincial y los municipios frente a una problemática que, por su complejidad, exige respuestas que vayan más allá de la sanción penal.

Infraestructura y mediación, en la agenda

La agenda en Orán también incluyó la supervisión de las obras del nuevo sistema modular destinado al alojamiento de personas privadas de la libertad, lo que permitirá ampliar la capacidad disponible y mejorar las condiciones actuales, además de liberar a las comisarías de la zona de una función que no les corresponde, según la ley vigente. En cambio, el personal policial debiera concentrarse en prevención y seguridad. La comitiva también visitó el Centro Comunitario de Mediación.