Feriado del Milagro: Uber y DiDi dispararon sus precios por la alta demanda

Llegar al trabajo durante la madrugada de este martes 15 de septiembre se convirtió en una pequeña odisea para quienes debían trasladarse por Salta pese al feriado provincial por la festividad central del Señor y la Virgen del Milagro.

Con SAETA funcionando con frecuencias de sábado, una de las alternativas fue recurrir a aplicaciones de transporte. Sin embargo, alrededor de las 5 de la mañana, los precios mostraban el efecto de la alta demanda.

Capturas realizadas entre las 5.07 y las 5.11 para viajes desde la zona de barrio Militar hacia el microcentro muestran valores muy superiores a los que habitualmente se pagan por el mismo trayecto.

En condiciones normales, un viaje en auto ronda los $3.000, mientras que una moto cuesta aproximadamente $1.800.

Uber: de $6.515 a $7.598 en pocos minutos

A las 5.07, Uber advertía en pantalla que había “tarifas más altas de lo normal”.

Para un traslado desde barrio Militar hasta avenida Belgrano y Mitre, la aplicación ofrecía:

UberX: $6.515

Comfort: $6.840

Prioridad: $7.219

Un minuto después, a las 5.08, para el mismo recorrido los valores habían vuelto a subir:

UberX: $7.598

Comfort: $7.828

Prioridad: $8.302

Tomando como referencia los $3.000 habituales, el UberX llegó a costar alrededor de 153% más.

Incluso dentro de la propia aplicación hubo una fuerte variación en apenas minutos: UberX pasó de $6.515 a $7.598, más de $1.000 de diferencia prácticamente de inmediato.

DiDi también marcó “alta demanda”

La situación era similar en DiDi. A las 5.07, para un recorrido desde General Arenales hacia avenida Belgrano y Mitre, la aplicación mostraba el mensaje: “Alta demanda, las tarifas han aumentado”.

Los valores disponibles eran:

Express: $6.000

“Poné tu precio”: $5.700

Moto: $2.800

En otra búsqueda realizada minutos después, desde una zona cercana y también con destino al centro, la aplicación mostraba $5.700 en Express, $5.400 en la modalidad para proponer precio y $3.000 para viajar en moto.

En este último caso, frente a un valor habitual aproximado de $1.800, trasladarse en moto representaba un incremento de alrededor del 67%.

El otro lado del feriado

La jornada del Milagro paraliza buena parte de la actividad habitual de la ciudad, pero no todos tienen el día libre.

Con colectivos circulando con una frecuencia reducida respecto de un día hábil y las plataformas aplicando precios por alta demanda, llegar al centro antes de las seis de la mañana podía demandar más del doble del dinero habitual.