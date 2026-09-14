Salta: ya se oferta en la subasta para recaudar para el Servicio Penitenciario

Desde este lunes 14 de septiembre ya se pueden realizar ofertas por seis vehículos del Poder Ejecutivo a través de la plataforma de subastas electrónicas del Poder Judicial de Salta.

La modalidad es 100% digital y para participar es necesario registrarse previamente en el sistema. Entre los vehículos disponibles hay dos Volkswagen Gol Power 1.4 modelo 2013, con una base de $300 mil cada uno; una Chevrolet S10 doble cabina, desde $500 mil; una Toyota Hilux DX Pack 2.5 modelo 2011, con una base de $4 millones; una Chevrolet S10 doble cabina modelo 2009, desde $3 millones, y una Toyota Hilux 4x4 modelo 2013, con una base de $5 millones.

Los vehículos podrán ser inspeccionados presencialmente el 16 y 17 de septiembre, de 10 a 12, previa coordinación con la martillera responsable.

La recepción de ofertas tendrá cierres escalonados para cada lote, con el objetivo de permitir que los usuarios puedan participar simultáneamente en la puja por distintas unidades. El cronograma de cierre puede consultarse en cada lote dentro de la plataforma oficial.

El sistema ya cuenta con más de 10.000 usuarios registrados y permite participar desde cualquier punto del país, con seguimiento de las pujas en tiempo real y disponibilidad durante las 24 horas del período habilitado.

¿A dónde irá el dinero?

Según se informó oficialmente, todo lo recaudado será destinado a la adquisición de equipamiento para el Servicio Penitenciario, especialmente para fortalecer y modernizar sus áreas administrativas y judiciales.

Los interesados pueden consultar en la plataforma las características técnicas, fotografías y demás información de cada vehículo, además de los datos de contacto de la martillera interviniente.