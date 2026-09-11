"Condena mediática" y hostigamiento contra la mamá de Thiago en la alcaidía

El juez de Garantías Ignacio Colombo rechazó este viernes el pedido de sobreseimiento y libertad que había presentado el defensor oficial penal Nº 15, Jorge Eduardo Bonetto, a favor de María del Milagro Cuéllar, madre de Thiago Altamirano, el niño de 2 años que fue asesinado hace tres meses. Cuéllar seguirá detenida e imputada mientras avanza la investigación.

Tras conocerse la resolución, Bonetto volvió a cuestionar los fundamentos de la fiscalía y puso el foco en dos puntos que, según explicó, agravan la situación de su asistida: la instalación pública de su culpabilidad antes de que existiera prueba firme en su contra, y el hostigamiento que Cuéllar sufriría a diario en el centro de detención de mujeres. Sus dichos fueron confirmados por la propia María del Milagro, quién durante la audiencia denunció los tratos que sufre de las otras internas como hasta de las propias guardia cárceles.

"Hubo una condena mediática "

“Milagros no solamente es una madre que le se le ha muerto el hijo, que se le ha matado a su hijo, que, según la hipótesis de la fiscalía, se le ha quitado la vida su propia pareja, esto es el señor Funes, según la hipótesis fiscal; y encima la misma fiscalía le imputa como autora del mismo homicidio de su propio hijo a Milagros, la cual se encuentra detenida sin ninguna prueba que la involucren ni ninguna evidencia de carácter serio”, aseveró firmemente el defensor penal oficial. En ese sentido aseguró que hay dos vecinos que testificaron que Milagros estuvo fuera de su casa durante alrededor de una hora, mientras que a su regreso al advertir lo ocurrido trasladó inmediatamente al niño al hospital. Por eso aseguró “no se le puede atribuir a una madre la muerte de su hijo por dejárselo a su pareja durante una hora, no a un desconocido”.

Respecto a si Milagros sufría violencia de parte de Funes, dijo no estar comprobado, si remarcó que “tenía una dependencia económica con Funes”.

El defensor sostuvo que, apenas ocurrida la muerte del niño, circuló una “mala información” —que atribuyó a fuentes vinculadas a la investigación— que daba por hecho que existían pruebas que comprometían tanto a Cuéllar como a Franco Funes, su entonces pareja, imputado por el homicidio agravado por alevosía de Thiago. Según analizó Bonetto, esa versión instaló en la opinión pública una idea de responsabilidad compartida que en la causa, insistió, esa hipótesis “se desvanece”. Aunque, sin embargo, se llegó a una “condena mediática”.

Hostigamiento en la alcaidía

Bonetto también planteó ante el juez las condiciones que atraviesa su asistida en la alcaidía femenina. Según relató incluso ella misma, la idea de que Cuéllar era autora material de la muerte de su hijo se trasladó puertas adentro del penal: describió un hostigamiento sostenido por parte de otras internas, e incluso mencionó episodios atribuidos a personal penitenciario, motivados en esa misma versión de los hechos.

Ante este planteo, el juez Colombo hizo lugar al pedido de la defensa y ordenó al Servicio Penitenciario que tome los recaudos necesarios para hacer cesar el hostigamiento hacia Cuéllar.

Los argumentos de fondo de la defensa

Bonetto insistió en que no hay elementos que sostengan la imputación contra Cuéllar. Según su planteo, la fiscalía le atribuye haber conocido maltratos previos de Funes hacia los chicos y no haberlo evitado, apoyándose en un episodio ocurrido unos 20 días antes de la muerte de Thiago —que la propia defensa describe como una lesión leve, posiblemente producto de un juego entre niños— y en la sospecha de una vecina sobre el trato de Funes hacia los menores. Pero el defensor destacó que según los propios testimonios recogidos por la fiscalía, es sospecha de la vecina nunca llegó a ser comunicada a Cuéllar. Para Bonetto, atribuirle a una madre la previsión de que su pareja mataría a su hijo veinte días después, a partir de un hecho leve y de una sospecha que ni siquiera conoció, excede cualquier estándar razonable de responsabilidad.

Con el sobreseimiento rechazado, la investigación continúa su curso. Bonetto explicó que, una vez concluida, quedará determinado si existen o no pruebas suficientes para elevar a juicio la situación de Cuéllar. Sostuvo que, mientras tanto, no existe imputación seria contra ella más allá de un reproche por un presunto actuar omisivo que la fiscalía no ha logrado sustentar con evidencia concreta, y que la única autoría comprobada hasta el momento —según la propia fiscalía— es la de Funes.