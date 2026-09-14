Pity Álvarez vuelve al banquillo: retoman el juicio por el crimen de Cristian Díaz

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz volverá a ponerse en marcha este lunes, luego de varias interrupciones y de que la Justicia rechazara el último planteo presentado por la defensa del músico. La audiencia está prevista desde las 11 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

La Cámara Nacional de Casación desestimó la recusación formulada contra los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, además del fiscal Sandro Abraldes. Los abogados de Álvarez habían cuestionado distintas decisiones tomadas durante el debate y sostenían que existían motivos para dudar de la imparcialidad de los funcionarios judiciales. Casación consideró que los argumentos expresaban principalmente un desacuerdo con resoluciones adoptadas durante el proceso.

El juicio comenzó el 10 de agosto y tiene como principal acusación el homicidio agravado de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. Álvarez se negó a declarar al inicio del debate. Otra causa por la presunta privación ilegítima de la libertad de su manager y una mujer quedó fuera del juicio por prescripción.

Un proceso atravesado por la salud de Pity

La continuidad del proceso fue discutida durante años. En 2021 el juicio quedó suspendido y volvió a postergarse en 2023 por el estado de salud del músico. Este año, el Tribunal consideró que sus facultades se encuentran estabilizadas y que está en condiciones de comprender el alcance del proceso penal.

Ya iniciado el debate, una audiencia volvió a interrumpirse por una descompensación de Álvarez. Cuando el juicio intentó retomarse el 7 de septiembre, la defensa pidió apartar a los tres jueces y al fiscal, lo que produjo una nueva suspensión.

Con ese planteo rechazado, el Tribunal pretende ahora continuar con la recepción de pruebas y testimonios. Sin embargo, los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños anticiparon que seguirán cuestionando la decisión y evalúan nuevos recursos para intentar frenar el proceso