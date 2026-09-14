Buscan a los dueños de 13 perros extraviados durante las peregrinaciones

Los animales se alejaron de sus hogares durante el paso de los contingentes y actualmente permanecen bajo resguardo. Piden revisar las redes sociales.
Salta14/09/2026

PERROS EXTRAVIADOS

Trece perros que se extraviaron durante el paso de las peregrinaciones por el Milagro 2026 permanecen bajo resguardo de la Municipalidad de Salta, mientras se intenta localizar a sus familias.

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Según se informó a través de redes sociales, los animales siguieron a distintos contingentes de peregrinos y terminaron alejándose de sus hogares. “Estos perritos siguieron las peregrinaciones, se alejaron de sus hogares y hoy están resguardados y cuidados por nuestros equipos”, indicaron desde el municipio.

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Ante esta situación, se difundieron imágenes de los 13 animales para que puedan ser reconocidos. “Si reconocés a alguno, comunicate con nosotros. Y si no los conocés, compartí esta publicación. Quizás entre todos podamos encontrar a sus familias”, señalaron.

Además, ante el intenso movimiento de personas que se registra durante las jornadas centrales del Milagro, recomendaron tomar medidas para evitar nuevos extravíos. “Los perros no son peregrinos. Mantenelos seguros dentro de casa e identificados”, remarcaron.

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