Buscan a los dueños de 13 perros extraviados durante las peregrinaciones

Trece perros que se extraviaron durante el paso de las peregrinaciones por el Milagro 2026 permanecen bajo resguardo de la Municipalidad de Salta, mientras se intenta localizar a sus familias.

Según se informó a través de redes sociales, los animales siguieron a distintos contingentes de peregrinos y terminaron alejándose de sus hogares. “Estos perritos siguieron las peregrinaciones, se alejaron de sus hogares y hoy están resguardados y cuidados por nuestros equipos”, indicaron desde el municipio.

Ante esta situación, se difundieron imágenes de los 13 animales para que puedan ser reconocidos. “Si reconocés a alguno, comunicate con nosotros. Y si no los conocés, compartí esta publicación. Quizás entre todos podamos encontrar a sus familias”, señalaron.

Además, ante el intenso movimiento de personas que se registra durante las jornadas centrales del Milagro, recomendaron tomar medidas para evitar nuevos extravíos. “Los perros no son peregrinos. Mantenelos seguros dentro de casa e identificados”, remarcaron.