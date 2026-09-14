Adorni tiene hasta el miércoles para explicar su patrimonio

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni vuelve a estar en tiempo de descuento para explicar el origen de su patrimonio. Esta semana se vence el plazo de la prórroga para presentar las respuestas a un requerimiento de 20 preguntas que realizó el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la instrucción en la causa que lo investiga por “enriquecimiento ilícito”.

Adorni incumplió el primer plazo, que venció el 25 de agosto, y la prórroga solicitada por su defensa vencerá este miércoles, cuando el exjefe de Gabinete podría pedir un nuevo plazo de 15 días, que deberá ser aprobado por el juez Ariel Lijo.

La demora en la respuesta busca estirar el llamado a la declaración indagatoria en caso de que las explicaciones del ex funcionario sean insuficientes.

Patrimonio sin explicación

Pollicita solicitó que responda una serie de 20 preguntas con las dudas que surgieron sobre el incremento patrimonial que tuvo desde que ingresó a la función pública, en diciembre de 2023, hasta su salida en junio de este año. En la causa también está investigada su esposa Bettina Angeletti.

La solicitud de Pollicita surgió tras recibir un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) con el cruce de datos de las declaraciones juradas de Adorni --cuya demora también fue motivo de polémica-, informes de registros de la propiedad, entidades bancarias, plataformas de criptomonedas y registros migratorios.

Desde su ingreso a la Casa Rosada como vocero presidencia, Adorni y Angeletti registraron ingresos de dinero comprobados por 229.752.283,20 de pesos, mientras que los gastos fueron de 272.820.832 de pesos, una diferencia de 43.068.549 de pesos.

A esto se suman unos 402.578,12 de dólares relacionados con inmuebles, refacciones y mobiliario. Esos fondos, para el fiscal, “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”. Adorni deberá explicar el origen de los dólares en efectivo que declaró bajo el concepto de “venta de activos”, una explicación recordada por el pendrive con los bitcoins.

Además, se indagan los préstamos que recibieron sus familiares Silvia Pais y Norma Zuccolo, la compra de un auto y los gastos en el inmueble en el country Indio Cuá, por los que ya declaró el contratista Matías Tabar.

Las 20 preguntas que debe responder Adorni

El origen de los dólares estadounidenses en efectivo en el país declarados en las Declaraciones Juradas de los ejercicios investigados. Sobre los préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, deberá acreditar su existencia y fecha cierta, la efectiva entrega de los fondos, su aplicación y la evolución de las obligaciones. La fuente de los fondos empleados para la adquisición de un automotor marca Jeep. El origen de los fondos destinados a la compra del lote 380 del Country Indio Cuá. La procedencia de los fondos destinados a la remodelación integral de la vivienda del lote 380 del Country Indio Cuá, específicamente los US$ 245.000 al contratista Matías Tabar. La fuente de los fondos abonados a Tabar por los muebles del inmueble de Miró 550, cuyo precio fue pagado en dólares y en efectivo. El origen de los fondos empleados para la compra del inmueble de Miró 550, así como la naturaleza y los términos de dicha operación. El origen, la naturaleza y el respaldo de los ingresos no alcanzados por el impuesto a las ganancias o exentos que el ex funcionario invocó en sus Declaraciones Juradas, así como de los bienes recibidos por herencia, legado o donación declarados. La fuente del dinero en efectivo empleado para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares. La razón y las condiciones de la reiterada utilización de terceros para adquirir los bienes y afrontar pagos. El detalle de su operatoria con criptoactivos y en particular, el origen del capital con el que afirma haberla iniciado. La forma en que concilia el nivel de gastos y movimientos financieros acreditado en sus cuentas, sus tarjetas de crédito y sus billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar. Respecto de los veinte comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en los años 2024 o 2025, por un monto mayor a 6 millones de pesos, tendrá que explicar si las operaciones que documentan se concretaron efectivamente, su estado de cancelación y, en su caso, la fecha, el medio de pago empleado y el origen de los fondos. En caso de haberse cancelado las deudas con el Banco Galicia, la fecha, el pagador, el medio de pago y el origen de los fondos con que se afrontó esa cancelación. La causa y el medio de pago de los honorarios notariales facturados por la escribana Adriana Mónica Nechevenko por las tres operaciones inmobiliarias del matrimonio. La razón por la cual personas de su entorno registran consumos como usuarios adicionales de dos tarjetas vinculadas a Adorni. Si la facturación emitida por una concesionaria automotor por más de 4 millones de pesos corresponde a la adquisición de un rodado no declarado. El concepto y el origen de las acreditaciones de carácter no salarial recibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación. El criterio con que determinó el valor de las mejoras incorporadas al inmueble de Miró 550. La forma de valuación y el origen de los fondos aplicados a las mejoras declaradas sobre el lote 380 del Country Indio Cuá.

Página12