Torneo Clausura: River visita al Decano y va por otra victoria

River visita este sábado desde las 17:30 a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá como árbitro a Andrés Gariano y podrá verse por TNT Sports Premium.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio llega después de vencer 3-1 a Independiente Rivadavia y buscará encadenar su tercera victoria consecutiva. 442 detalló que la principal ausencia será Aníbal Moreno, lesionado, por lo que Fausto Vera y Tobías Andrada aparecen como alternativas para ocupar el mediocampo.

Atlético Tucumán, conducido por Julio Falcioni, viene de superar a Racing y apunta a meterse entre los tres primeros del Grupo B. River podría formar con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa.