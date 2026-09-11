Más de 8 mil peregrinos atravesarán Campo Quijano rumbo a la Catedral

Campo Quijano será uno de los principales puntos de paso y descanso de los peregrinos que avanzan hacia Salta Capital por el Milagro. Entre este jueves 11 y el domingo 14 de septiembre se espera el paso de entre nueve y diez peregrinaciones, además de grupos que realizan el recorrido en bicicleta.

El secretario de Protección Civil municipal, Martín Padilla, explicó que uno de los contingentes más numerosos es el que llega desde la Puna y San Antonio de los Cobres, con más de 6 mil personas. A ellos se suma la tradicional peregrinación de la Quebrada del Toro, que suele reunir entre 2 mil y 2.500 caminantes.

“Nunca podemos tener una precisión exacta porque se vienen sumando de acuerdo a los distintos puntos que tienen de recorrido o de descanso. Por lo tanto, siempre trabajamos con una estimación general”, aclaró.

También pasarán por la zona las peregrinaciones de Las Cuevas e Ingeniero Maury, mientras que el domingo a las 20.30 partirá el contingente de Campo Quijano hacia la Catedral. Además, se esperan tres grupos de biciperegrinos, entre ellos uno proveniente de San Antonio de los Cobres, integrado por alrededor de 250 a 300 personas, y otro de policías, con aproximadamente 100 participantes.

La recepción y asistencia durante el recorrido involucra a personal sanitario, policial, de tránsito y de emergencias, además de paramédicos, kinesiólogos, fisioterapeutas y otros colaboradores.

Precaución en la ruta 51 y cambios de tránsito

Ante el movimiento de peregrinos por la Quebrada del Toro, Padilla pidió extremar las precauciones al circular por la ruta nacional 51. Advirtió que durante el día los caminantes pueden ocupar sectores de la calzada y las banquinas, especialmente en tramos donde las características del camino reducen el espacio disponible.

“Tenemos bastantes curvas. Hay que estar muy atentos a las indicaciones que brinda el personal de tránsito y transitar con precaución, especialmente en horarios del atardecer”, recomendó. Explicó que a esa hora muchos grupos todavía se encuentran caminando para alcanzar sus puntos de descanso.

Para el domingo también habrá modificaciones en Campo Quijano. Se solicitó evitar estacionar sobre avenida 9 de Julio, desde el camping hasta la zona de calle San Martín, debido a la concentración y posterior salida de peregrinos.

Además, habrá cortes, desvíos en los recorridos de colectivos y modificaciones de paradas. En los alrededores de la escuela Mitre se reservarán espacios para los vehículos que brindan apoyo logístico a los distintos contingentes.