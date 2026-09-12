Hecho en Salta: una emprendedora agotó sus imágenes del Milagro y deberá reponer stock

Hecho en Salta ya dejó su primer caso de stock prácticamente agotado: una emprendedora que realiza imágenes en yeso del Señor y la Virgen del Milagro vendió sus piezas y deberá reponer mercadería, según contó Victoria Falú en Vale Todo por Aries.

“Hay una emprendedora que hace imágenes del Señor y la Virgen del Milagro en yeso, se vendió todo, ayer se llevaron creo que las últimas piezas”, relató la responsable de la Oficina de Empleo municipal. Ante las ventas, anticipó que deberán contactarla para que reponga stock durante los próximos días.

El espacio reúne inicialmente productos de 60 emprendedores de la Capital, con rubros que incluyen marroquinería, decoración, alimentos, vestimenta, tejidos y artesanías. A diferencia de una feria tradicional, los productores dejan allí su mercadería y el local se ocupa de exhibirla y comercializarla.

Los primeros participantes permanecerán durante 60 días y luego comenzará una rotación para incorporar nuevos emprendimientos. Entre los requisitos figuran que los productos sean de elaboración propia, tener capacidad para facturar y reponer mercadería y no contar actualmente con un local comercial propio.