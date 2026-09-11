Sáenz inauguró el nuevo puente de Vaqueros

En la tarde noche de este viernes, el gobernador Gustavo Sáenz realizó la inauguración del nuevo puente de Vaqueros y resaltó el trabajo de todas las personas que trabajaron en las gestiones para que la obra pudiese realizarse.

“Hay que agradecer a mucha gente, porque esta no es la obra de una persona, es la obra de un conjunto de personas que hace años venimos peleando, pero, sobre todas las cosas, es la obra de los que viven aquí, que nunca bajaron los brazos y lucharon”, sostuvo el mandatario.

No obstante, confesó que en algún momento temió que los trabajos no continuaran ya que el gobierno nacional, apenas asumió, tomó la decisión de paralizar la obra pública.

“Pasaba por aquí y dije ‘no da para más’ y veía 4 obreros trabajando. Empecé a ver movimiento de las máquinas y pensé que levantaban campamento y se iban”, aseguró, y completó: “No voy a echar culpas, a la gente no le importa, la gente quiere soluciones y aquí están”.

En tanto, Sáenz agradeció a la empresa y a los trabajadores de la misma, y explicó que la firma tenía 6 u 8 certificados de obra impagos, por lo que se buscó la forma legal para que no abandonara las tareas. Así, relató, mientras Nación decía que no había fondos se negoció que la Provincia pagaría los trabajos y que el gobierno central luego le reembolsaría.

“La empresa nos creyó y confió. La obra costó 6100 millones de pesos y 3600 millones ya nos devolvió Nación”, informó el gobernador, y continuó: “Lo mismo estamos haciendo con la ruta 9/34, yo no miento. Iba a pasar lo mismo, la empresa se iba, pero pusimos plata nosotros y las obras continuaron. Sigo confiando, esperando que nos devuelvan la plata y con eso vamos a hacer más obras”.

Finalmente, Sáenz aseguró que las obras trascienden los gobiernos y que, en definitiva, el nuevo puente es de todos los salteños.

“No debemos construir muros y grietas que nos alejan, sigamos construyendo puentes para que el final del camino nos encuentre juntos”, concluyó.