Una vacante, 1.500 currículums: la fuerte competencia por conseguir trabajo en Salta

Una sola vacante laboral puede recibir más de 1.500 currículums en Salta, según reveló Victoria Falú, responsable de la Oficina de Empleo municipal, al describir en Vale Todo por Aries la fuerte competencia que existe actualmente para conseguir trabajo.

“Por una vacante tenemos más de 1.500 currículums”, señaló Falú. La cantidad es tal que, reconoció, en algunos procesos resulta difícil llegar a revisar la totalidad de las postulaciones recibidas. “Vemos que la cantidad se incrementa”, agregó.

La Oficina de Empleo funciona como intermediaria entre empresas privadas que necesitan incorporar personal y personas que buscan insertarse laboralmente. “Nosotros no somos los que creamos el puesto de trabajo. Intermediamos con la actividad privada, con las empresas”, explicó Falú.

El volumen de currículums es uno de los indicadores que, según la funcionaria, muestran las dificultades actuales del mercado laboral local, junto con el aumento de profesionales que se postulan para tareas operativas y trabajadores que buscan actividades adicionales para completar sus ingresos.