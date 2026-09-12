Milagro: recomiendan no peregrinar con fiebre o síntomas respiratorios

Las infecciones respiratorias se mantienen dentro de los valores habituales en Salta, aunque Salud Pública advirtió que históricamente se registra un incremento durante la segunda quincena de septiembre, asociado al intenso movimiento de personas que generan las peregrinaciones, los cultos y la procesión del Milagro.

Ante la concentración de miles de fieles, quienes tengan síntomas respiratorios, especialmente fiebre, deberían permanecer en sus hogares y evitar peregrinaciones hasta mejorar. Si los síntomas aparecen durante el recorrido, se recomienda utilizar barbijo, no compartir mate, botellas, vasos o cubiertos, cubrirse al toser o estornudar y mantener distancia cuando sea posible.

También se aconseja mantener actualizado el calendario de vacunación, especialmente contra influenza y COVID-19, lavarse frecuentemente las manos y ventilar espacios cerrados. Salud señaló además que hasta el momento no se detectaron en Salta casos de la subvariante BA.3.2 y que durante 2026 se notificaron 12 casos de COVID-19, sin un aumento significativo de la enfermedad.