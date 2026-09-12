Boca venció 3-1 a Central Córdoba y se acercó a la zona de Libertadores

Boca derrotó 3-1 a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura 2026 y sumó tres puntos importantes en su pelea por los primeros puestos. Ángel Romero, a los 4 minutos, y Enner Valencia, a los 10, adelantaron rápidamente al equipo local.

En el segundo tiempo, Romero volvió a aparecer a los 11 minutos con un remate de larga distancia para completar su doblete y establecer el 3-0.

442 destacó además que Valencia convirtió su primer gol con la camiseta de Boca, mientras que Martín Cuitino descontó sobre el final para el conjunto santiagueño.

Con la victoria, Boca llegó a 14 puntos y quedó quinto en la Zona A. En la tabla anual se ubicó a solo una unidad de Vélez, que ocupa el tercer puesto y se mantiene en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027.