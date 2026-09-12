Durante la Renovación del Pacto de Fe, el monseñor tomó la palabra y dirigió a los presentes un mensaje en contra de la división entre los hombres.
Capital, Orán y Tartagal bajo riesgo muy alto de incendios hoy
Salta12/09/2026Ivana Chañi
Las condiciones de sequía, viento y baja humedad favorecen la propagación del fuego. Recomiendan extremar cuidados y evitar cualquier quema.
El riesgo de incendios es muy alto este sábado 12 de septiembre en Salta Capital, San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal, de acuerdo con el índice meteorológico difundido por Defensa Civil.
Las condiciones de sequía, viento y baja humedad generan un escenario favorable para la propagación del fuego, por lo que se dispuso extremar las precauciones y no realizar quemas ni encender fuego en las zonas alcanzadas por la advertencia.
Entre las recomendaciones se pide no quemar pastizales, basura ni restos, evitar arrojar colillas o fósforos, no hacer fogatas en sitios no habilitados y extremar cuidados con herramientas que puedan generar chispas. Ante la presencia de humo o fuego, se recomienda avisar de inmediato a las autoridades.
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