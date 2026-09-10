Milagro: refuerzan la identificación de perros que se suman a las peregrinaciones

La Municipalidad de Salta reforzó el operativo de identificación de perros que suelen incorporarse a las peregrinaciones del Milagro y luego terminan extraviados, lastimados o lejos de los barrios donde habitualmente viven.

Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones municipal, explicó en N&N por Aries que a los animales se les coloca una chapita con datos que permitan reconocer su zona de procedencia y, cuando es posible, el teléfono de un vecino o referente que habitualmente los cuida.

También se utiliza un sistema de cintas de colores coordinado con agrupaciones proteccionistas. A los perros pertenecientes a Salta Capital se les coloca una cinta blanca, mientras que otros municipios utilizan colores diferentes para facilitar su identificación durante la llegada masiva de peregrinos.

Díaz explicó que muchos de estos animales no llegan necesariamente desde localidades lejanas, sino que se van sumando a las columnas cuando atraviesan barrios de la propia ciudad. El problema aparece al finalizar la peregrinación, cuando algunos terminan concentrados en el centro sin poder regresar por sus propios medios.

El funcionario recordó que el sistema ya dio resultados. El año pasado, tres perros comunitarios de la UNSa aparecieron en Plaza 9 de Julio durante la festividad y pudieron ser devueltos gracias a las chapitas que llevaban. Además, durante estos días habrá puntos para atender a animales que sufran heridas en sus patas u otras lesiones durante los recorridos.